Mustafa Tuna: O binalar öldü, Allah rahmet eylesin

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, " Ankara Çukurambar'daki binalar öldü, bitti Allah rahmet etsin. Yapılaşma o kadar yoğun oldu ki insanlar artık oradan taşınmak zorunda kalıyor. Trafik içinden çıkılmaz halde. İzni alınmış inşaatlar sürüyor ama orayla ilgili emsal artışlı bir talep gelirse izin vermem" dedi.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Tuna, CNN Türk'te katıldığı programda Ankara ile ilgili çok çarpıcı bilgiler verdi. Ankara'da artık rant esaslı bir yapılaşmaya izin vermeyeceklerini belirten Tuna, annesi ile ilgili ise annem bir yana, herkes bir yana. Annemi üzmemek için her şeyi bırakabilirim. Şu anda rahatsız biraz. Annem bana göre 25 yaşında, ben de ona göre 5 yaşındayım" ifadelerini kullandı.

Ankara'nın su probleme olmayacağını anlatan Başkan Tuna, suyun kalitesi ile ilgili ise "Kalitesinde bir sıkıntı yok ama tadı biraz değişik" dedi.

ANKARA'DA RANT ESASLI YÜKSEK BİNALAR ARTIK ÖLDÜ!

"Rant esaslı bir imar durumu olmayacak"diyen Tuna " Örneğin etrafında dubleks binalar var, gelmiş 20-32 katlı emsal almış. Bunlar öldü artık, Allah rahmet eylesin. İzin veremeyeceğiz" şeklinde konuştu.

HAVALİMANI METROSUNUN GÜZERGAHI DEĞİŞECEK!

Ankara'nın beklediği havaalanı metrosuyla ilgili çalışmaların sürdüğünü anlatan Tuna, "Sadece ben güzergah değişikliği istedim. Sayın Başbakan da uygun buldu. Proje revize edilece. Güzergah tadil edildiği zaman daha yoğun bir nüfusa yönelik havaalanı metrosu olacak. Bu hat 36 kilometre ile idi, bizim talebimiz bir 10-12 kilometrelik bir ilave yapılacak" dedi. Projenin ne zaman biteceğine ilişkir soruyu ise Tuna, "Onu söylemem yanlış olur. Ben alacakla borç ödemem. Başkasının yapacağı iş ile ben taahhüde girip mahcup olamam" diye yanıtladı.

ÇUKURAMBAR BÖLGESİNDEKİ BİNALAR ÖLDÜ ALLAH RAHMET ETSİN

Türkiye'nin parlayan yıldızı olarak lanse edilen Çukurambar ile ilgili çok konuşulacak sözler söyleyen Tuna, "Çukurambar bölgesindeki binalar öldüler, ölecekler. Allah rahmet etsin. İnsanlar taşınıyor. 5-10 sene sonra tamamen taşınırlar. Çok yoğun, otopark problemi ve trafik sorunu var. Çok yüksek binalar var. Oradaki binaların altındaki otoparklar, ofis sahiplerinin bir iki arabasına ancak yeter. Oraya müşteri gelmeyecek mi? Ne olacak yavaş yavaş oradaki ofisler boşalacak göreceğiz.Milli servet heder olacak. İşin esası şu, 10 yumurtalık sepete 20 yumurta koyarsan, diğer 10 yumurta da kırılır. Arabayla gidemezsin otoparkın olmazsa. Sen orada ofisin olmuş, velev ki patron olarak arabanı koydun. Müşteri gelemedi, ne yapacaksın öyle ofise. Yazık oldu. Hala da devam eden inşaatlar var, bitmedi" şeklinde konuştu. Yeni emsal artışlarına o bölgede izin vermeyeceğini anlatan Tuna, "Ben öyle emsal falan veremem. Çukurambar da öldü, bitti" ifadesini kullandı.

Benzer durumun Gaziosmanpaşa 'da yaşandığını anlatan Başkan Tuna, "Gaziosmanpaşa bölgesi çok kıymetliydi. Şimdi gidin oradaki vatandaşların hepsi taşındı. Niye? Arabasını koyacak yer yok" dedi.

ANKARA’DA DEPREM ANINDA VATANDAŞ TOPLANMA ALANLARI BİLMİYOR!

Ankara'da vatandaşları deprem anında toplanma alanlarını bidiğini sanmadığını belirten Tuna, "Hangi binanın sığınağı çalışıyor? Kanun çıkmış, projeye konmuş. Vatandaşa soralım hangi sığınak rasyonel olması gerektiği şekilde çalışıyor? Ben size bir şey daha söyleyeyim. Trafikte 82 yazıyor, 82’den sonra hızlanmayan vatandaşımız kaç tane" diye konuştu.