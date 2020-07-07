Mustafa Şentop yeniden Meclis Başkanı seçildi

TBMM Genel Kurulu, Başkanvekili Celal Adan 'ın başkanlığında yeni Meclis Başkanı'nı seçmek için toplandı.

Gündem dışı konuşmaların ardından grup başkanvekilleri yerlerinden söz alarak gündeme ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Daha sonra seçim sürecine ilişkin alınan karar gereğince, Genel Kurulda Meclis Başkanlığı seçimine geçildi.

İLK TUR OYLAMA SONA ERDİ

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama sona erdi.

TBMM Başkanlığı seçiminin birinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulunda yapılan birinci tur oylamada 556 milletvekili oy kullandı.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop 324, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç 131, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu 50, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz 34, TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş 9 oy aldı. 8 oy da geçersiz sayıldı.

Adayların hiçbiri TBMM Başkanı seçilmek için gerekli olan olan üye tam sayısının üçte iki çoğunluğuna, yani 400 oya ulaşamadı.

Meclis Başkanı seçimi için ikinci tur oylamaya geçildi.

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, CHP Ankara Milletvekili Haluk Koç, HDP İstanbul Milletvekili Erol Katırcıoğlu, İYİ Parti Gaziantep Milletvekili İmam Hüseyin Filiz ile TİP Genel Başkanı İstanbul Milletvekili Erkan Baş, TBMM Başkanı adayı oldu.

AK Parti İstanbul Milletvekili Abdullah Güler, oylamaya geçilmeden adaylıktan çekildi.

Gizli oyla yapılacak seçimde, birinci ve ikinci turlarda üye tam sayısının üçte iki çoğunluğu yani 400 oy, üçüncü turda ise salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. Üçüncü oylamada salt çoğunluk sağlanamazsa bu oylamada en çok oy alan iki aday için dördüncü oylama yapılacak. Dördüncü oylamada en fazla oy alan üye başkan seçilecek.

TBMM Başkanvekili Celal Adan'ın seçim süreciyle ilgili bilgilendirme yapmasının ardından, ilk tur oylamaya başlandı.

İKİNCİ TUR OYLAMA SONA ERDİ

TBMM Genel Kurulunda, Meclis Başkanı seçimi için ilk tur oylama sona erdi.

TBMM Başkanlığı seçiminin ikinci turunda adaylar seçilebilmek için gerekli olan 400 oya ulaşamadı.

TBMM Genel Kurulu’nda, Meclis Başkanlığı seçimi için gizli yapılan 2’nci tur oylamasında, AK Parti’nin adayı Mustafa Şentop 329, CHP’nin adayı Haluk Koç 133, HDP’nin adayı Erol Katırcıoğlu 53, İYİ Parti’nin adayı Hüseyin Filiz 36 oy aldı. İkinci tur oylamasında da adaylar 400 oya ulaşamayınca, seçim 3’üncü tura kaldı. 3’üncü tur oylaması başlarken, bu turda salt çoğunluk olan 301 oy aranacak. TİP adayı Erkan Baş ise adaylıktan çekildi.

TBMM BAŞKANI'NI SEÇTI

AK Parti Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop, 3. turda 328 oyla yeniden TBMM Başkanı seçildi