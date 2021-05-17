Mustafa Şentop'tan, İzlanda Parlamentosu Başkanı'na 'sözde soykırım' mektubu

TBMM Başkanı Mustafa Şentop İzlanda Parlamentosu Başkanı Steingrimur Sıgfussona gönderdiği mektubunda, 1915 olaylarının asılsız iddialar üzerine inşa edildiğini bildirdi. Şentop, "1915 olaylarını soykırım olarak tanımayı hedefleyen bir karar tasarısının parlamentonuza sunulduğunu öğrendim. Bazı çevrelerin kışkırtmasıyla ortaya çıktığını bildiğimiz bu tür mesnetsiz girişimlerin, ülkelerimiz arasında mevcut iyi ilişkileri gölgelemekten başka bir netice doğurmayacağı aşikardır" dedi.

'ERMENİ ÇETELERİ, SİVİLLERE SALDIRDI'

Şentop, mektubunda, sözde soykırım iddialarının gerçeği yansıtmadığını vurgulayarak, şunları kaydetti:

"Osmanlı Devleti'nin 1'inci Dünya Savaşı'na girmesi, bağımsızlık hayali kuran radikal Ermeni gruplar tarafından bir fırsat olarak görülmüştür. Düşman orduları tarafından silahlandırılan ayrılıkçı Ermeni çeteleri, Osmanlı ordusuna ve Müslüman sivillere saldırılar başlatmış, Osmanlı Hükûmetine karşı isyan etmiştir. Osmanlı Hükûmeti ise ortaya çıkan meşakkatli şartların kaçınılmaz bir neticesi olarak, 27 Mayıs 1915 tarihinde Sevk ve İskan Kanunu'nu çıkartmış, askerî bakımdan stratejik yerlerde yaşayan Ermeniler, ülkenin savaş bölgesinden uzakta kalan güney bölgelerine sevk edilmiştir. Yapılan işlem muhtemel bir tehdide veya tehlikeye değil, bilfiil devam eden bir isyana ve artarak süren katliamlara karşı alınmış meşru ve makul bir tedbirden ibarettir."

'AKIL VE MANTIK DIŞI'

Şentop, 1,5 milyon Ermenin katledildiği yönündeki iddiaların akıl ve mantık dışı olduğunun kolayca anlaşılacağına dikkati çekerek, "Bu süreçte, Osmanlı idaresi tarafından sevk edilen Ermenilerin güvenliğinin sağlanmasına yönelik her türlü tedbirin alınmış olduğuna da dikkatinizi çekmek isterim. Hükûmetin talimatlarına uymayan ve Ermeni kafilelerine karşı suç işleyen resmî görevliler ve siviller, 1916 yılında kurulan Askerî Mahkemelerde yargılanmış; yargılama sonucunda bin 763 kişinin tutuklanmasına ve 67 kişinin idam edilmesine hükmedilmiştir. Sadece bu durum dahi, soykırım suçunun ayırt edici özelliği olan özel kasıt (dolus specialis) unsurunun tespit edilemeyeceğini, dolayısıyla soykırımdan bahsetmenin mümkün olmadığını ispata kafidir" ifadesini kullandı.

Şentop, söz konusu girişime destek verilmeyeceğini umduğunu belirterek, "Parlamentoların yetkisinde olmayan bu tartışmalı tarihi meselenin, olumlu gündem çerçevesinde geliştirmeyi arzuladığımız ikili ilişkilerimizi ve iş birliğimizi etkilemesine müsaade etmememiz gerektiği kanaatindeyim" dedi.