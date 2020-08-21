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TBMM Başkanı Mustafa Şentop'tan doğal gaz yorumu: Tarihi bir dönüm noktası

21 Ağustos 2020 Cuma - 16:20 | Son Güncelleme : 21 08 2020 - 17:05

TBMM Başkanı Mustafa Şentop, Karadeniz'deki doğal gaz rezervi keşfine ilişkin, "Milletimiz için tarihi bir gün, bir dönüm noktası. Türkiye, enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha büyük adımlarla ilerleyeceğiz." dedi.


Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın Dolmabahçe Ofisi'nde  Türkiye'nin, tarihinin en büyük doğal gaz keşfini Karadeniz’de gerçekleştirdiğini  açıkladığı toplantıya katılan Şentop, çıkışta gazetecilere konuştu.
 
Şentop, Türkiye için tarihi bir gün yaşandığını vurgulayarak, şöyle  devam etti: "Bir taraftan güncel olarak baktığımızda Türkiye'nin en büyük ithalatı  enerji alanında, yıllık olarak muazzam paralar vermek zorundayız. Türkiye'de  yıllardır, bizim çocukluğumuzdan beri düşündüğümüz şey şuydu: Türkiye'nin  etrafında her yerde petrol var, burada yok. 'Özellikle mi böyle bir şey yer  altında kaybedilmiş, yok edilmiş' diye düşünürdük hep. Aranırdı bulunamazdı.  Şimdi elhamdülillah Cumhurbaşkanımızın liderliğinde ve kararlılığıyla, enerji  bakanlarımız büyük gayret sarf ettiler, bütün Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığı  çalışanlarımız, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığından mühendislerimiz hepsi  büyük gayretler nihayetinde önemli bir sonuca ulaşıldı. Bu anlaşılan bir  başlangıç. İnşallah bunun arkası da gelecek. Böylece Türkiye açısından,  bütçemizin çok önemli bir kısmı için gider olan bir konuda Türkiye kendi kendine  yetecek hale gelmiş olacak. Bu çok büyük bir başarıdır. Bunun arkasında yatan şey  bu irade ve kararlılıktır. Millet yolunda samimiyetle, hak yolunda samimiyetle  çalıştığınız zaman, gayret gösterdiğiniz zaman Cenab-ı Hak size ummadığınız  yerlerden yeni yollar, yeni imkanlar açıyor. Böyle bir imkan, böyle bir fırsat  elhamdülillah millet olarak hepimizin sevineceği bir olay."
 
Hangi siyasi görüşten olursa olsun 83 milyonun, buna sevineceğini dile  getiren Şentop, şu değerlendirmede bulundu: "Tabii akademide eski tabirle müsteşrik, Batılı tabirle oryantalist  denilen Batılı akademisyenler doğu, özellikle Osmanlı coğrafyası ve Türkiye  üzerine çalıştığı zaman onlara oryantalist, müsteşrik denilirdi. Bu, farklı bir  bakış açısı. Kendi çıkarlarına göre Türkiye'yi ve doğuyu değerlendiren bir bakış  açısı. İşte bu oryantalist bakış açısıyla hala Türkiye'yi anlamaya çalışanlar,  milletimizin heyecanına, sevincine ortak olmadan bu meseleleri ele alanlar var.  Zaman zaman bazı küçümseyen veya bu yapılan işin ve neticenin ehemmiyetini  küçültmeye çalışan yaklaşımlar var. Bunlar önemli değil. Milletimiz için tarihi  bir gün, bir dönüm noktası. Türkiye, enerji giderlerini ortadan kaldırdığı zaman  çok daha büyük bir hızla büyüyecek, gelişecek, refah ve kalkınma yolunda daha  büyük adımlarla ilerleyeceğiz. Elhamdülillah diyoruz, milletimize şükranlarımızı,  Cumhurbaşkanımıza teşekkürlerimizi arz ediyoruz."
 

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Mustafa Şentop doğal gaz Tarihi bir dönüm
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