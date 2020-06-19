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Mustafa Şentop kimdir? Prof. Dr. Mustafa Şentop aslen nereli, kaç yaşında? (AK Parti Meclis Başkanı adayı oldu)

19 Haziran 2020 Cuma - 17:30 | Son Güncelleme : 19 06 2020 - 17:30

AK Parti’nin 12 Temmuz’da yapılacak Türkiye Büyük Millet Meclisi başkanlık seçimi adayı Mustafa Şentop oldu. Peki Mustafa Şentop kimdir, nerelidir? Mustafa Şentop hayatı biyografisi.


AK Parti'nin Meclis Başkanı adayı Mustafa Şentop oldu. AK Parti’nin yeni Meclis başkanı adayının belli olmasının ardından Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop nereli, kaç kaşında? Soruları arttı.

Mustafa Şentop kimdir?

Mustafa Şentop 1968 yılında Tekirdağ'da doğdu. Babasının ismi Ahmet, annesinin ismi Nazire'dir. Öğretim Üyesi, Prof. Dr; Mustafa Şentop İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi.

İyi düzeyde İngilizce ve Arapça bilen Şentop, evli ve 4 çocuk babasıdır.

 

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Mustafa Şentop AK Parti Meclis Başkanı
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