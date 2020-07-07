TBMM 27. Dönem ikinci devre Meclis Başkanı seçimleri için toplanıyor. TBMM Başkanı Mustafa Şentop'un görev süresinin dolması sebebiyle yeni başkan seçimi bugün gerçekleştirilecek. Meclis Başkanlığı seçimi için 6 isim adaylığını açıkladı. Bu adayların içinde bir önceki dönem başkanı Mustafa Şentop da yer alıyor. Peki, Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop kaç yaşında ve nereli? İşte Mustafa Şentop'un hayatı hakkında merak edilenler...

TBMM Başkanı Mustafa Şentop 'un görev süresinin dolması sebebiyle meclis bugün başkanlık seçimi için toplanıyor. AK Parti 'nin ikinci kez aday gösterdiği Tekirdağ Milletvekili Mustafa Şentop merak edilen isimler arasında geliyor. Peki, Mustafa Şentop kimdir? Mustafa Şentop kaç yaşında ve nereli? İşte Mustafa Şentop'un biyografisi...

MUSTAFA ŞENTOP KİMDİR?

Mustafa Şentop 1968 yılında Tekirdağ'da doğdu.

Öğretim Üyesi, Prof. Dr; İstanbul Üniversitesi Hukuk Fakültesini bitirdi. Yüksek lisans ve doktorasını Marmara Üniversitesinde Kamu Hukuku alanında yaptı.

1993 yılında Marmara Üniversitesi Hukuk Fakültesinde Araştırma Görevlisi olarak çalışmaya başladı. 2002'de doktor, 2005'te doçent, 2011'de profesör oldu. Marmara Üniversitesi dışında birçok üniversitede lisans ve lisans üstü seviyesinde dersler verdi. Marmara Üniversitesinde çeşitli idari görevlerde bulundu. Öğrencilik yıllarından itibaren çeşitli dergilerde yazarlık, yöneticilik ve editörlük; akademik dergilerde yayın kurulu üyeliği, editörlük ve hakemlik yaptı. Ekonomik ve Sosyal Araştırmalar Merkezinin (ESAM) İstanbul Başkanlığı görevini yürüttü. 4. ve 5. Olağan Kongrelerde AK PARTİ MKYK Üyeliğine seçildi ve 2012-2015 yılları arasında Genel Başkan Yardımcısı olarak görev yaptı.

24, 25 ve 26. Dönemde İstanbul Milletvekili seçildi. Anayasa Komisyonu Başkanvekilliği yaptı. 24. Dönemde Anayasa Uzlaşma Komisyonunda AK PARTİ'yi temsilen görev aldı. 26. Dönemde Anayasa Komisyonu Başkanlığı görevini yürüttü. 27. Dönemde TBMM Başkanvekilliği görevini yapmakta iken 24 Şubat 2019 tarihinde TBMM Başkanı seçildi.