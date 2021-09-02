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Mustafa Selim Yaşar kimdir? Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar’ın hayatı…

02 Eylül 2021 Perşembe - 10:16 | Son Güncelleme : 02 09 2021 - 10:16

Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, ile ilgili aramalar yoğunlaştı. Peki, Mustafa Selim Yaşar kimdir, kaç yaşındaydı? Mustafa Selim Yaşar'ın hayatı...


Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar, Covid-19 nedeniyle hayatını kaybetti. Mustafa Selim Yaşar kimdir? Yaşar Holding Yönetim Kurulu Başkanı Mustafa Selim Yaşar’ın hayatı…

MUSTAFA SELİM YAŞAR KİMDİR?

1976 yılında Paris-Académie Arqueille Sorbonne, 1980 yılında NYU Üniversitesi ve 1981 New York - Pace Üniversitesi İşletme- Finans Bölümü'nden mezun olan Mustafa Selim Yaşar, iş hayatına 1981 yılında Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de başladı. 8 yıl süre ile Yaşar Dış Ticaret A.Ş.'de çeşitli görevlerde çalıştıktan sonra, 1988-1996 yılları arasında Yaşar Holding A.Ş. CFO görevini üstlenirken ayrıca aynı yıllarda Boya-Kimya ve İçecek Grup Başkanlığı görevini de yerine getirdi.

Mustafa Selim Yaşar, 1997-2000 yılları arasında Otak-Desa A.Ş. ve Desa Enerji A.Ş. Yönetim Kurulu-İcra Başkanlığı görevlerini de üstlendi. 2000 yılından itibaren İzmir Teknopark A.Ş., BDS İş Geliştirme Ltd. Şti. ve Yüzey İnşaat Taahhüt A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanlığı görevlerini sürdüren Mustafa Selim Yaşar, 1991-1997 yılları arasında Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Yönetim Kurulu Üyeliği, Yönetim Kurulu Başkanlığı ve Meclis Başkanlığı görevlerinde bulunmanın yanı sıra kurucu üyesi olduğu Ege Sanayicileri ve İşadamları Derneği'nde (ESİAD) 4 yıl süre ile Başkan Vekilliği'ni üstlendi.

2004-2009 yılları arasında İzmir Büyükşehir Belediyesi Meclis Başkan Vekilliği ve Karşıyaka Belediyesi Meclis Üyeliği görevlerinde bulunan Mustafa Selim Yaşar, halen birçok sivil toplum örgütünde aktif olarak görev almaktadır. Mart 2014'ten itibaren Desa Enerji A.Ş., Dyo Boya A.Ş., Yaşar Birleşik Pazarlama A.Ş. şirketlerinin Yönetim Kurulu Başkanı olan Mustafa Selim Yaşar, Nisan 2015'ten beri Yaşar Dış Ticaret A.Ş. ve Yaşar Holding A.Ş Yönetim Kurulu Başkanlığı görevini yürüttü.

 

 

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