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Mustafa Sayın kimdir? Koronavirüsten vefat eden Yayladağı Belediyesi Mustafa Sayın kaç yaşındaydı?

29 Ocak 2021 Cuma - 17:00 | Son Güncelleme : 29 01 2021 - 17:00

Koronavirüs testinin pozitif çıktığını 30 Aralık’ta sosyal medya hesabından duyurduktan sonra süreci evinde geçirdiğini belirten Mustafa Sayın, durumunun ağırlaşması üzerine Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’ne kaldırıldı. Hatay’ın Yayladağı İlçe Belediye Başkanı Mustafa Sayın’ın koronavirüse yenik düştü. Mustafa Sayın kimdir?


Yayladağı Belediye Başkanı Mustafa Sayın, yaklaşık 1 ay önce çeşitli semptomlar görülmesi üzerine koronavirüs testi yaptırdı. Testi pozitif çıkan Sayın, durumu ağırlaşınca Hatay Mustafa Kemal Üniversitesi Araştırma Hastanesi’nde tedaviye alındı. 6 Ocak’ta Ankara’da bir hastaneye sevk edilen Mustafa Sayın, doktorların tüm çabasına karşın bugün yaşamını yitirdi. Mustafa Sayın kimdir?

Mustafa Sayın kimdir?

24 Şubat 1960 yılı Antakya doğumlu olan Mustafa SAYIN, evli 3 çocuk babasıdır.
İlk ve orta öğretimi Şenköy’de , lise öğrenimini ise 1978-1979 öğrenim yılında Antakya Endüstri Meslek Lisesinde tamamlamıştır.

Yaklaşık onsekiz yıl inşaat sektöründe ve ticaret ile uğraşarak, 1999 yılı yerel seçimlerinde doğduğu, büyüdüğü Şenköy Beldesinden Fazilet Partisi Belediye Başkanı adayı olarak, Belediye Başkanı seçilmiş, Adalet ve Kalkınma Partisinin kuruluşu ile birlikte AK Parti saflarına katılmıştır.

 

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