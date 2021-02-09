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Mustafa Sarıgül'ün partisi ile ilgili AYM'den flaş karar!

AA |  09 Şubat 2021 Salı - 11:05 | Son Güncelleme : 09 02 2021 - 11:05

Anayasa Mahkemesi, Doğru Parti'nin, kendi amblemlerine benzerlik gösterdiği iddiasıyla Türkiye Değişim Partisi ambleminin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti sicilinden terkinine karar verilmesi yönündeki başvurusunu reddetti.


AYM'den Doğru Parti'nin, Türkiye Değişim Partisi'ne yönelik amblem benzerliği  başvurusuna ret.  Resmi Gazete'de yayımlanan karara göre Doğru Parti, Anayasa  Mahkemesine başvurarak sonradan kurulan Mustafa Sarıgül'ün Genel Başkanlığını  yaptığı Türkiye Değişim Partisi'nin ambleminin kendi parti amblemlerine benzer  olduğunu öne sürdü. Partinin başvurusunda amblemin hükümsüzlüğüne ve siyasi parti  sicilinden terkinine karar verilmesi istendi.
 
 Yargıtay Cumhuriyet Başsavcılığının mütalaasında, Türkiye Değişim  Partisi'nin Doğru Parti amblemi ile iltibasa yol açacak şekilde benzerlik  göstermediği vurgulandı.  Türkiye Değişim Partisi ise dosyaya sunduğu savunmasında, kendi  amblemleriyle Doğru Parti ambleminde yer alan şekillerin benzer olmadığını,  ayrıca parti ismine de amblemlerinde yer verildiğini kaydetti.  Anayasa Mahkemesi, incelemenin ardından Türkiye Değişim Partisi  ambleminin Siyasi Partiler Kanunu'nun 96. maddesine aykırı olmadığına, amblemin  hükümsüzlüğü ile siyasi parti sicilinden terkini talebinin reddine hükmetti.
 
 Yüksek Mahkemenin gerekçesinde, Siyasi Partiler Kanunu'nun  "Kullanılamayacak parti adları ve işaretleri" başlıklı 96. maddesindeki, "Siyasi  parti siciline kayıtlı bulunan siyasi partilerin isimleri, amblemleri, rumuzları,  rozetleri ve benzeri işaretlerinin aynen veya iltibasa mahal verecek şekilde  başka bir siyasi partice kullanılamayacağı" hükmü hatırlatıldı.  Siyasi parti siciline kayıtlı bir partinin ambleminde yer alan şekil  veya figürün diğer parti tarafından iltibasa yol açmaması koşuluyla  kullanılmasında engel bulunmadığı vurgulanan gerekçede, şunlar kaydedildi:  "Talepte bulunan Doğru Parti'nin amblemi incelendiğinde amblemde  yalnızca bir kalp figürüne yer verildiği, bu kalp figürünün çelenk içine alındığı  ve üstünde yıldız figürünün konumlandırıldığı görülmektedir. Türkiye Değişim  Partisi tarafından kullanılan amblemde ise biri küçük biri büyük olmak üzere iki  kalp figürünün bulunduğu, küçük kalp figürünün büyük kalp figürünün sol üst  köşesine bitişik durumda konumlandığı ve iki kalp arasında yıldız figürüne yer  verildiği anlaşılmaktadır. Doğru Parti ile Türkiye Değişim Partisi tarafından  kullanılan amblemler birlikte değerlendirildiğinde Türkiye Değişim Partisi  tarafından kullanılmakta olan amblemin Doğru Parti tarafından kullanılmakta olan  amblemle iltibas yaratacak şekilde benzer olmadığı, Doğru Parti ambleminde  duraksamaya neden olmayacak şekilde ayırt edilmesinin mümkün olduğu sonucuna  varılmıştır."

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Mustafa Sarıgül Doğru Parti Türkiye Değişim Partisi serdaroğlu
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