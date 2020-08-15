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Mustafa Sarıgül sürprizi! Parti kuruyor...

15 Ağustos 2020 Cumartesi - 18:02 | Son Güncelleme : 15 08 2020 - 18:02

Türk siyasetinde bir parti daha geliyor. Şişli Belediyesi eski başkanı Mustafa Sarıgül de parti kurmaya karar verdi. Parti genel merkezi fotoğrafına ulaşıldı. Sarıgül'ün parti kararını Şırnak ziyaretinde duyurması bekleniyor.


Muharrem İnce'nin geçen hafta başlattığı '1000 Günde Memleket Hareketi'nin ardından bir gelişme de Mustafa Sarıgül cephesinde yaşandı.2019 yılının Ocak ayında yerel seçim öncesinde CHP'den istifa ettiğini açıklayan Sarıgül'ün parti kurma hazırlıklarını başlattığı öğrenildi. Hürriyet. com.tr'de yer alan habere göre Sarıgül, parti genel merkezi için 7 kattan oluşan 14 bin metrelik bina. Sarıgül'ün kurduğu Türkiye Değişim Hareketi de hazırlıklarına başladı. TDH, 58 şehirde çalışmalarını sürdürüyor. Sarıgül'ün ilk ziyaretini Şırnak'a yapacağı ve partisini resmen bu şehirde açıklayacağı bildirildi.
 
 
 
Öte yandan Sarıgül'ün binayı 2009 yılında satın alındığı  ortaya çıktı. O dönem Milliyet gazetesinde yer alan habere göre  binanın 10 milyon liraya mal olması beklendiği belirtilmişti.  Yeni genel merkez binasının üstünde helikopter pisti de bulunuyor. 

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Mustafa Sarıgül parti TDH
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