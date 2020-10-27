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Mustafa Sarıgül DSP'den ayrıldığını duyurdu

AA |  27 Ekim 2020 Salı - 13:01 | Son Güncelleme : 27 10 2020 - 13:01

Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, Demokratik Sol Parti'den (DSP) ayrıldığını açıkladı.


Eski Şişli Belediye Başkanı Mustafa Sarıgül, resmi Twitter hesabından "Kalplerimiz Türkiye İçin Atacak"  başlığıyla paylaştığı mesajda, şu ifadelere yer verdi:
 
"Tarihi bir dönemeçte, milletimizin önüne yepyeni bir yol açmak üzere  bugün büyük bir göreve çıkıyorum. Ülkemizi her cephede içine düştüğü ağır  buhrandan çıkarıp yeniden şahlandırmak amacıyla Ecevit'imizin barışa ve umuda  yolladığı güvercinler gibi baba ocağından askere uğurlanan bir gencin  duygularıyla DSP'den ayrılıyorum.
 
 Bu yolculuğun zor ve çileli olduğunun  naza, bahaneye ve yorgunluğa yer olmadığının bilincindeyim."
 
Bülent Ecevit'in kurduğu DSP'nin ilkeleri ve kendisini ülkesine adamış  kadrolarının kalbinde olacağını belirten Sarıgül, şunları kaydetti:
 
"İnançlara saygılı laiklik, hakça paylaşım ve ulusal birliğimizin  vazgeçilmezliği çerçevesinde seçkinlerin değil halkın Karaoğlan'ı olmanın  yüceliğini bilerek yürüyeceğim. DSP Genel Başkanı Önder Aksakal başta olmak  üzere, İstanbul İl Başkanımız Sayın Çiğdem Mercan, tüm il ve ilçe başkanlarımız,  belediye meclis üyelerimiz, il genel meclisi üyelerimiz ve tüm teşkilatlarda  görev alan tüm kardeşlerim beni her zaman bağırlarına bastılar. Onların her  birine ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Her biri pırıl pırıl olan ve kalpleri Türkiye  için atan bu arkadaşlarımla gönül bağımız hiç kuşku yok ki ilelebet devam  edecektir. Tüm yurttaşlarıma olduğu gibi özellikle DSP'li kardeşlerime de gönlüm  hep açık olacaktır.
 
Yolumuz açık olsun."

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