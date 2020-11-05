05 Kasım 2020 Perşembe
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.168 0.00 EURO 9,9330 0.54
USD 8,4540 0.39 ALTIN 515,100 0.03
CANLI BORSA
TÜMÜ

Mustafa Sarıgül 4 Ocak’ta tabelayı asıyor

05 Kasım 2020 Perşembe - 7:29 | Son Güncelleme : 05 11 2020 - 7:31

Mustafa Sarıgül’ün liderliğindeki Türkiye Değişim Hareketi (TDH) aynı adla partileşecek. 4 Ocak’ta tabelasını asmaya hazırlanan Türkiye Değişim Hareketi Partisi’nin tüzüğüne göre iki kere üst üste partiyi iktidara taşıyamayan genel başkan, genel başkanlıktan düşecek.


Mustafa Sarıgül’e yakın bir kaynak, “Çok büyük ihtimalle parti ocak ayında kurulacak. Ocak ayının ilk iş günü diyebiliriz. Hareketin ismi Türkiye Değişim Hareketi (TDH). Partinin ismi de Türkiye Değişim Hareketi Partisi olacak. Ankara İl Binası hazır. Genel Merkez binası da bitmek üzere. Genel Merkez Binası Beysukent’te olacak” dedi.
 
“Diğer partilerin tamamı aynı, hepsini çok benzer, demokrasiden uzak görüyoruz. Biz farklıyız. ‘Diğerleri’ ve ‘biz’ diye düşünüyoruz” ifadelerini kullanan kaynak, TDH’nin, “Cumhur İttifakı’nda yer alacağı” iddiasına ilişkin de “O tamamen palavra. Algı oluşturmaya yönelik bir söylem. Biz bu ittifaklara yönelik olarak kendimizi tanımlamıyoruz. Bu ittifakların zaten tanımı şu; tek başlarına hayatta kalamayanlar birbirlerine dayanarak ayakta kalıyorlar. Milletvekilleri genel başkanların milletvekilleri, halkın değil. Biz yüzümüzü halka döneceğiz” değerlendirmesini yaptı. (Sarıgül)

ETİKETLER

Mustafa Sarıgül Mustafa Sarıgül parti Mustafa Sarıgül ocak
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.