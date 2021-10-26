Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup evleniyor mu?

Sandal’ın Yaman’ı Yiğit’in abisi olarak göstermesi ise “Artık bir aile olduk” mesajı gibiydi. 51 yaşındaki popçu ve sosyetik sevgilisi, önceki gün bir perdecide görüldü. Saatlerce perde seçen ikilinin birlikte yaşayacakları ev için alışverişe başladıkları öğrenildi. Melis Sütşurup’un perde seçerken Mustafa Sandal’ın ona eşlik etmesi “Düğün yakın” dedirtti.