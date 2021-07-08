Mustafa Sandal ve Melis Sütşurup'tan aşk pozu
08 Temmuz 2021 Perşembe - 12:04 | Son Güncelleme : 08 07 2021 - 12:04
Uzun süredir bir dargın bir barışık aşk yaşayan Mustafa Sandal ve sevgilisi Melis Sütşurup, katıldıkları bir düğünden aşk pozu verdi. İkilinin şıklığı dikkat çekti.
Popçu Mustafa Sandal
, dün akşam sevgilisi Melis Sütşurup ile birlikte yakın bir dostlarının düğün törenine katıldı. Bir dargın bir barışık aşk
yaşayan ikili törende mutluluk pozu verdi.
Melis Sütşurup’un geceye katıldığı derin yırtmaçlı elbise ise dikkat çekti.