Mustafa Sandal'dan Emina Jahovic'e nafaka iptali davası!

Şubat ayında iki aylık nafakasını alamadığı için Mustafa Sandal’ın evine icra memurlarını gönderen Emina Jahovic’in bu resti ters tept. Sandal, eski eşine nafakanın iptali için dava açtı.

Yıllık evliliklerini 2018 yılında sona erdiren Mustafa Sandal ve Emina Jahovic’in arasındaki nafaka problemi yeniden yargıya taşındı. Hürriyet'ten Mehmet Üstündağ'ın yazısına göre; Şubat ayında Emina Jahovic’in iki aylık alacağına karşılık, Mustafa Sandal’ın evine ve ofisine haciz gönderdiğini ilk ben yazmıştım hatırlarsanız.

O güne kadar sorun yaşamayan eski eşler, bu nedenle davalık olmuş, Mustafa Sandal’ın banka hesaplarına dahi tedbir konulmuştu. Pandemide sahnelerin tamamen kapandığı, müzisyenlerin iş yapamaz hale geldiği bir dönemde yapılan bu davranışı Sandal affetmedi!