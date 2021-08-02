Mustafa Murat Ayhan kimdir? Azra Gülendam Haytaoğlu’nun katili cinayeti itiraf etti!

Mustafa Murat Ayhan kimdir? Antalya'da, 5 gündür haber alınamayan Akdeniz Üniversitesi gazetecilik bölümü öğrencisi Azra Gülendam Haytaoğlu (21) ölü bulundu. Üniversiteli kızı evinde cinsel saldırıda bulunup, boğarak öldüren ve banyoda 5 parçaya ayırıp, valizle ormana gömen emlakçı Mustafa Murat Ayhan ise gözaltına alındı. Çapraz sorgunun ardından cinayeti itiraf eden M. M. A.'nın ‘Beraber yemek yiyip alkol aldık. Aramızda tartışma çıktı. Boğarak öldürdüm. Banyoya götürüp parçalara böldüm. Kepez ilçesi Varsak'taki ormanlık alana gömdüm" dediği öğrenildi.
Mustafa Murat Ayhan kimdir?
Mustafa Murat Ayhan 1973 Isparta doğumlu. Süleyman Demirel Üniversitesi mezun olan Ayhan, Anadolu Üniversitesi’nin işletme fakültesini tamamladı.
Azra Gülendam Haytaoğlu olayı nedir?
Antalya’da Azra Gülendam Haytaoğlu (26), Akdeniz Üniversitesi İletişim Fakültesi Gazetecilik Bölümü’nde okuyordu. Ablası Ezgi Haytaoğlu’nun yanında kalıyordu. Azra Gülendam Haytaoğlu, bazı belirtiler hissedince, 28 Temmuz 2021 günü hastaneye giderek test yaptırdı. Test sonucu pozitif çıktı. Testinin pozitif çıktığını ablasıyla paylaştı. Ablası sinirlenerek, dikkat etmediği için hastalığa yakalandığını söyledi. Bunun üzerine aralarında tartışma başladı. Tartışma sırasında genç kız, ablasına, “Ben biraz hava alacağım” diyerek kimliğini almadan evden çıktı. 5 gündür aranan Haytaoğlu'nun cesedi bulundu.