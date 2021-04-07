Mustafa Küçük kimdir? Mustafa Küçük nereli, kaç yaşında? Mustafa Küçük hangi şirketin sahibi?

Forbes her yıl olduğu gibi bu yılda dünyanın en zenginleri listesini yayımladı. Forbes’in listesinde bu yıl çok sayıda Türk isim yer aldı. Yer alan isimlerden biri de Mustafa Küçük oldu. Mustafa Küçük’ün listede yer almasının ardından hayatı da bu merak konusu oldu. Peki Mustafa Küçük kimdir? Mustafa Küçük nereli, kaç yaşında, ne iş yapıyor? Mustafa Küçük hangi şirketin sahibi?

Forbes 2021 'Dünyanın en zenginleri' listesini yayımladı. Mustafa Küçük, 2,1 milyar dolar serveti dünyada 1517. sırada yer alırken, Türkiye'de ise en zenginler sıralamasında, dokuz numarada yer alıyor. Peki, Mustafa Küçük kimdir? Mustafa Küçük nereli, kaç yaşında?

MUSTAFA KÜÇÜK KİMDİR, NERELİ, KAÇ YAŞINDA?

1963 yılında Malatya Doğanşehir'de köylü bir ailenin çocuğu olarak dünyaya gelen 58 yaşındaki Mustafa Küçük, kısıtlı eğitim imkanlarına rağmen zeki ve başarılı bir öğrenci olmayı başararak bulunduğu ilöeden üniversiteyi kazanan iki isimden birisi oldu.

1986 yılında, yüksek lisans eğitimi sırasında tanıştığı arkadaşının ailesinin 8 küçük makinelik atölyesinde iş dünyası ile tanıştı. 1987'de Tema Tekstil'in teklifi ile bir apartmanın bodrum katında bir atölyede kendi işine başladı.

İşe başladığında, bir şoför ve bir sekreterle birlikte 3 kişiydiler. Daha sonra numune dikmek için bir dikiş makinesi ve bir de kesim masası aldı. Bir süre tedarikçi firmalarla iş yaptı. Zamanla nakış, baskı, etiket, boyahane yatırımı yaptı.

MUSTAFA KÜÇÜK HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ? MUSTAFA KÜÇÜK HANGİ ŞİRKETİN SAHİBİ?

Mustafa Küçük, 1988'de Tema Tekstil'in Genel Müdürlüğü görevinin ardından Tema Holding'in Genel Koordinatörlük görevini yürüttü. 2000'de Taha Holding'te perakende ve üretim gruplarının ayrılması kararı çıkınca perakende sektöründe Tema Grubu'nun CEO'luğunu üstlendi.

Küçük, LC Waikiki, LCW, South Blue ve X-Side markalarının geliştirilmesi ve mağazalar zincirinin oluşturulması sorumluluğunu yürütüyor.

2018 yılında en zengin 100 Türk'ün sıralandığı "Forbes 100" e göre LC Waikiki CEO'su Mustafa Küçük, 2 milyar 300 milyon dolar servetiyle listeye beşinci sıradan girdi.

2021 yılında ise Türkiye'nin dokuzuncu, dünyanın en zengin 1517'inci ismi Mustafa Küçük'ün 2,1 milyar dolar serveti bulunuyor