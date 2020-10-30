Mustafa Kılıç kimdir? İzmir depremini 15 saat önceden haber verdi! İstanbul'u da uyardı...

İzmir'de 6,6 büyüklüğündeki deprem oldu. Depremin şiddeti çevre illerden hissedilirken Twitter'da kendisini Doğa Bilimcisi olarak tanıtan Mustafa Kılıç isimli kişinin, İzmir'de meydana gelen depremi 15 saat önceden bildirmesiyle bir anca dikkatleri üzerine çekti. Arama motorları üzerinden Mustafa Kılıç sorusuna yanıt aramaya başladı.

Doğa Bilimcisi Mustafa Kılıç, Twitter hesabından dün yaptığı paylaşımla İzmir'de meydana gelen 6,6 büyüklüğünde depremi 15 saat önceden tahmin etti. Kılıç, İzmir depremi sonrası İstanbul dahil bazı illerimize ise deprem uyarısında bulundu.

BÜYÜKLÜĞÜNÜ 4.5 OLARAK VERMİŞTİ!

29 Ekim 11.30 sularında depremle ilgili paylaşım yapan Kılıç, "İzmir gecikme olmazsa saat 15-18 arası atak yiyebilir. Ama endişeye gerek yok tavan 4,5. Bugün deprem sayısı az. Enerji birikmiş olabilir." ifadelerini kullandı.

İSTANBUL'U DA UYARDI

zmir depremi sonrası yaptığı paylaşımda Kılıç ''İstanbul dahil bazı illerimize 'haftaya deprem olabilir' uyarısı yaptı.