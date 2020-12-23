Mustafa Ceceli'ye şok! Altın davasında karar...

Mustafa Ceceli’nin, Gram Kıymetli Madenler Şirketi’ne 600 bin lira ve 100 bin dolar ödediği, ancak aldığı altınların kendisine teslim edilmediği iddiasıyla açtığı dava reddedildi. Adli Tıp raporunda, altınların teslim edildiğine ilişkin belgelerdeki imzaların Ceceli’ye ait olduğu belirtildi.

Mustafa Ceceli'nin altın davası reddedildi.Mustafa Ceceli, 2 yıl önce İstanbul Asliye Hukuk Mahkemesi’ne başvurarak Gram Kıymetli Madenler Şirketi’ne dava açtı. Dava dilekçesinde şöyle denildi: “Mustafa Ceceli, Gram Kıymetli Madenler’in banka hesabına 2 Ağustos 2017’de 600 bin lira, 17 Aralık 2017’de de 100 bin dolar yatırmıştır. Ancak satın almış olduğu altınlar Ceceli’ye teslim edilmemiştir. Davalı şirket, 1 Şubat 2018’de icra takibine haksız ve kötü niyetli olarak itiraz etmiş ve takibi durdurmuştur.”

Davaya cevap veren şirketin avukatı ise “Davacı, ilk elden altınları teslim almış ve teslim belgelerini imzalamıştır. Bu nedenle yüzde 20 oranında davacının kötü niyet tazminatına mahkum edilmesine karar verilmesini talep ederiz” dedi.

2 yıldır devam eden davanın karar duruşmasında mahkeme, Mustafa Ceceli’nin açtığı davayı reddetti.

MAHKEME: İMZALAR MUSTAFA CECELİ’NİN

Mahkemenin gerekçeli kararında şöyle denildi: “Mustafa Ceceli tarafından altın alımı için 600 bin lira ve 100 bin dolar ödeme yapıldığı, davalı tarafından sunulan Ceceli imzalı belgede görülmektedir. Ayrıca 100 bin dolar karşılığı altın ile 600 bin lira karşılığı altının davacı Mustafa Ceceli tarafından teslim aldığına dair fatura da mahkemeye sunulmuştur. Her ne kadar teslim belgelerindeki imzanın Mustafa Ceceli’ye ait olmadığı yönünde imza inkarında bulunulmuş ise de Ceceli’nin ıslak imzalı belge örneklerinin getirtilmesi sonrası Adli Tıp Kurumu’ndan rapor alınmıştır. Raporda teslim belgelerindeki imzaların Mustafa Ceceli’nin el ürünü olduğu ifade edilmiştir. Mustafa Ceceli rapora itiraz etmiş ise de aksini gösterir bir delil bulunmadığından davanın reddine karar verilmiştir.” (Hürriyet)