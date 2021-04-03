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Mustafa Ceceli'nin eşi Selin İmer 'Hamileyim' deyince şok oldular!
Şarkıcı Mustafa Ceceli (40), önceki gün eşi Selin İmer’le (38) Etiler’deki bir restorana girerken görüntülendi. Hayli keyifli olduğu görülen çift, gazetecilere 1 Nisan şakası yaptı.
Mustafa Ceceli "Kutlama yemeği için buradayız” dedi. Gazetecilerin meraklı bakışları üzerine Selin İmer, "Hamileyim. Daha çok yeni, dün belli oldu” açıklamasını yaptı.