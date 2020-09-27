Mustafa Canlı son yolculuğuna uğurlandı

Corona virüs tedavisi gördüğü Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde hayatını kaybeden İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mustafa Canlı için anma töreni düzenlendi. Törende konuşan İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, “Çok üzüntülüyüz. Bizim yol arkadaşımız, abimiz. Gerçekten iz bırakıp bu dünyadan göçen iyi bir aile babası. Abimizin bütün emanetleri bizimdir. Ailesi her şeyiyle bizimdir. Hiçbir tereddüt duymasınlar. En güzel şekilde onun anısını Gümüşhane’de yaşatacak bir alanı da biz İBB olarak yapacağız." dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi (İBB) iştiraklerinden İSTAÇ’ın Genel Müdürü Mustafa Canlı , 15 gündür Cerrahpaşa Tıp Fakültesi Hastanesi’nde Koronavirüsü’ne karşı verdiği mücadelede yenik düştü.

Gümüşhane’de defnedilecek Canlı için bir yılı aşkın süredir görev yaptığı İSTAÇ’ın Şişli ’deki Genel Müdürlük binasının önünde anma töreni düzenlendi. Annesi Havva, babası Temel, eşi Müzeyyen, çocukları Ebru, Elif, Yunus Emre Canlı ile İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun katıldığı anma töreninde, CHP İstanbul İl Başkanı Canan Kaftancıoğlu, İYİ Parti İl Başkanı Buğra Kavuncu, CHP ve İYİ Parti Milletvekilleri, tam kadro İBB üst yönetimi ve mesai arkadaşları hazır bulundu.

Kur'an-ı Kerim tilaveti ile başlayan anma töreninde Mustafa Canlı için dualar edildi, mesai arkadaşları ve kendisini uğurlamaya gelenlerden “Helallik” alındı. İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu, Canlı’nın ailesine taziyelerini sunduktan sonra kısa bir konuşma yaptı.

ÇOK GÜZEL İZLER BIRAKTI

Canlı’nın dünyada iyi bir iz bırakarak göçtüğünü ifade eden İmamoğlu, “Çok üzüntülüyüz. Bizim yol arkadaşımız, abimiz. İyi bir aile babası. Yöresinde iyi tanınan, çevresinde iyi tanınan çok kıymetli bir insan. Ailesinin yüreklerinde de bir ferahlık olmasını istiyorum. Böyle güzel iz bırakıp giden insana sahip olduklarından ötürü de gurur duysunlar. Yani sadece güzel ablamız eşine, evlatlarına, ailesine, ‘başınız sağ olsun’ denecek bir insan değil o. Güzelliği ile beraber kurumumuz İBB’ye, İSTAÇ ailesine baş sağlığı denecek bir insan. Gümüşhane’ye baş sağlığı denecek bir insan” diye konuştu.

BİRLİKTE ÇALIŞMAKTAN GURUR DUYUYORUM

Mustafa Canlı ile bir yılı aşkın süredir birlikte çalıştıklarını kaydeden İmamoğlu, şöyle devam etti:

“Kısa bir süre çalıştık ama bir insanın çevresine yaydığı güzel enerjiyi de yaşadığım için onunla beraber olduğum ve yol arkadaşlığı yaptığım için de gerçekten onur ve gurur duydum. Bu güzel duygularla yolcu edeceğimiz abimiz inşallah hakkını bize helal etmiştir. Eminim ki sizler de canı gönülden, yürekten haklarınız helal ediyorsunuzdur. Bundan eminim. İstemezdik böyle olsun, istemezdik böyle bir hastalıkla dünyadan göç etsin. Ama ne yazık ki böyle bir dönem yaşıyoruz. Allah herkesi korusun öncelikle. Hepimiz sağlığımıza dikkat edelim. Uyarılara riayet edelim. Bu süreçte böyle bir hastalık herkese denk gelebilir; şakası yok.”

ANISINI GÜMÜŞHANE’DE YAŞATACAĞIZ

Mustafa Canlı’nın geride kalan ailesinin kendilerine emanet olduğunu, her şeyleriyle ilgileneceklerini belirten İmamoğlu, konuşmasını şöyle tamamladı: “Abimizin bütün emanetleri bizimdir. Hiçbir tereddüt duymasınlar, bu kurum büyük bir kurumdur. Bu kurum, asaletiyle ve vefasıyla hiçbir kimseyi yalnız bırakacak bir kurum değildir. Sizler bizim ablamızsınız, kardeşlerimizsiniz ve ailemizsiniz. Bunları unutmayın. Mustafa abi yolun açık olsun, Allah rahmet eylesin, mekanın cennet olsun. Buradan Gümüşhane’ye hareket edilecek. Oradaki hemşerilerimize de selamlarımızı ve başsağlığı dileklerimiz iletiyoruz. Seyahat etmek, büyük katılımlı cenazelerde bulunmak hepimiz adına riskli günler. Ama onun oradaki kabri ve izi de bize emanettir. Onun da takipçisi olacağız. İnşallah gidip kabrini de ziyaret edeceğiz. En güzel şekilde onun anısını orada yaşatacak bir alanı da biz İBB olarak yapacağız. Onun izinin de sabit kalması için inşallah Gümüşhane’ye iz bırakacak bir hizmetimiz olacak.”

İmamoğlu’nun konuşmasının ardından Mustafa Canlı’nın cenazesi, şehirlerarası ambulansa koyularak defnedilmek üzere Gümüşhane’ye gönderildi. Canlı, yarın Gümüşhane’de öğlen namazına müteakip defnedilecek.

KISA HAYATINDA ÇOK İŞ BAŞARDI