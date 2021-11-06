Mustafa Apaydın kimdir? SGK Başkan yardımcısı Mustafa Apaydın görevden alındı!

Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Başkan Yardımcısı İsmail Yılmaz ve Sosyal Güvenlik Kurumu Başkanlığı Rehberlik ve Teftiş Başkanı Mustafa Apaydın görevden alındı. Söz konusu görevden almalar 3 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesinin 4'üncü maddesi gereğince gerçekleştirildi. Atama kararları Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın imzasıyla Resmi Gazete'de yayımlandı. Peki, Mustafa Apaydın kimdir?

Mustafa Apaydın kimdir?

1968 yılında Tokat’ın Turhal ilçesinde dünyaya gelen Mustafa Apaydın ilkokula Sivas ilinde başlamış ilkokul, ortaokul ve lise eğitimimi Turhal’da tamamlamıştır. Mezun olduğu lise endüstri meslek lisesidir. 1986 yılında İstanbul Üniversitesi Siyasal Bilgiler Fakültesi Kamu Yönetimi Bölümünden 1990 yılında mezun oldu. ODTÜ Sürekli Eğitim Merkezi’nden Yönetim Bilgi Sistemleri sertifikası bulunuyor.

Mustafa Apaydın verdiği bir röportajda yer aldığı görevleri şu kelimelerle aktarmıştır:

Fakülteyi bitirdikten sonra kariyer meslek sınavlarına hazırlık yaparken, 1992 yılında, Zile İlçesine bağlı bir köyün ilköğretim okulunda ek ders vermek suretiyle öğretmenlik yaptım. Çok kısa süren bu deneyimimi, 1993-1995 yıllarında memur olarak çalıştığım, o zamanki adıyla İş ve İşçi Bulma Kurumu takip etti. Sosyal Sigortalar Kurumu’na 1995 yılı başlarında sigorta müfettiş yardımcısı olarak adım attım. 2003 yılı sonlarında Sigorta Teftiş Kurulu Başkanı olarak görevlendirildim. Bu görevim, Sosyal Sigortalar Kurumu kapanıncaya yani 2007 yılına kadar sürdü. Yaklaşık 1 yıl müfettişlik yaptıktan sonra 2008 yılı başlarında Sosyal Güvenlik Kurumu Rehberlik ve Teftiş Başkanı olarak atandım. 2012 yılı başında bu görevimin sona ermesiyle Bakanlığımızda Bakanlık Müşaviri ve Bakan Danışmanı olarak yaklaşık 7 ay görev yaptım. 2012 yılı ortalarında o zamanki adıyla Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Strateji Geliştirme Başkanlığı görevine ve 2014 yılı haziran ayında tekrar SGK Rehberlik ve Teftiş Başkanlığı görevine atandım ve halen bu görevi yürütüyorum.