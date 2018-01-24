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Müslüman alimlerden Zeytin Dalı Harekatı'na destek

AA |  24 Ocak 2018 Çarşamba - 1:39 | Son Güncelleme : 24 01 2018 - 1:39

Uluslararası Müslüman Alimler Dayanışma Derneği (UMAD), Zeytin Dalı Harekatı'na ilişkin, "Mazlum dünya için bir umut ışığı olan Türkiye Cumhuriyeti'ni zora düşürmek için dış güçler tarafından kurgulanan bu oyunu bozmak üzere başlatılan harekatı bütün kalbimizle destekliyoruz." açıklamasını yaptı.


UMAD'ın harekata ilişkin yayımladığı bildiride, "Türk Silahlı  Kuvvetleri'nin 20 Ocak'ta Suriye'nin kuzeybatı sınırında bulunan Afrin bölgesinde  yuvalanan ve dış destekle Türkiye için bir tehdit halini alan terör örgütlerine  yönelik başlatmış olduğu Zeytin Dalı Harekatı, Türkiye'nin uluslararası  anlaşmalardan kaynaklanan bir hakkıdır." değerlendirmesine yer verildi.
 
Söz konusu harekatın, Birleşmiş Milletler (BM) Güvenlik Kurulunu  terörle mücadeleye yönelik kararlarına ve BM Sözleşmesi'ndeki meşru müdafaa  hakkına dayandığı belirtilen bildiride, harekatta yer alan kahraman askerlerin  muzaffer olmaları dileğinde bulunuldu.
 
Bildiride, "Mazlum dünya için bir umut ışığı olan Türkiye  Cumhuriyeti'ni zora düşürmek için dış güçler tarafından kurgulanan bu oyunu  bozmak üzere başlatılan harekatı bütün kalbimizle destekliyoruz." ifadesi  kullanıldı.
 
İslam dünyasının içinde bulunduğu sıkıntıların bir an önce sona ermesi  ve kardeşlik zemininin oluşturulmasının ortak dilek olduğu vurgulanan bildiride,  "Yüce Allah'ın Kur'an-ı Kerim'de buyurduğu gibi, Müslümanların aralarında çıkan  problemlerinin çözümü için kendi mekanizmalarını kurup işletmesi ve  gayrimüslimlerin oyununa gelinmemesi temennimizdir." ifadesine yer verildi.

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Müslüman alimler Zeytin Dalı Harekatı
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