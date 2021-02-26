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Müslüm Gürses'in unutulmaz eseri yeniden hayat buldu!

26 Şubat 2021 Cuma - 0:16 | Son Güncelleme : 26 02 2021 - 0:17

Sunuculuğunu Sibel Can ve Hakan Altun’un üstlendiği, Hüsnü Şenlendirici’nin ise klarnetini konuşturduğu “Şarkılar Bizi Söyler”de Müslüm Gürses'in unutulmaz eseri "Tanrı İstemezse" yeniden seslendirildi.


Ünlü sanatçı Müslüm Gürses'in unutulmaz eseri "Tanrı İstemezse" Hakan Altun, Sibel Canve Hüsnü Şenlendirici tarafından müthiş bir performans ile yeniden seslendirildi. Müslüm Baba'yı anarken herkes eskilere gitti. Ünlü klarnetçi Hüsnü Şenlendirici ise klarnet şovuyla kulakların pasını sildi. Şarkılar Bizi Söyler'de yaşanan o muhteşem anlar...
 

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Sibel Can Şarkılar Bizi Söyler Müslüm Gürses
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