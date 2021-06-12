Müsilaja temas etmeyin! Deride kızarıklık, döküntüye neden oluyor!

Uzmanlar, müsilajın içerdiği mantarlara, parazitlere ve bakterilere bağlı olarak temasa bağlı deride kızarıklıklar, döküntü benzeri cilt lezyonları oluşabileceğine dikkat çekiyor. Enfeksiyon Hastalıkları Uzmanı Dr. Songül Özer, Marmara denizini tehdit eden müsilajla ilgili değerlendirmelerde bulundu.

DENİZ SALYASI YILLARDIR İNCELENİYOR

Müsilajı, “bazı bitkiler ve bazı mikroorganizmalar tarafından üretilen, kalın ve yapışkan bir madde” olarak tanımlayan Dr. Songül Özer, “Müsilaja neden olan mikroorganizmaları incelemek çok da kolay olmuyor. Kalın ve yapışkan tabaka içinden mikroorganizmaları ayrıştırmak, üretmek ve isimlendirmek oldukça zor bir yöntemle yapılıyor. Aslında çevre mikrobiyologları, adına müsilaj veya deniz salyası denen bu maddede ile yıllardır incelemeler yapıyorlar ve yöneticileri ve yetkilileri uyarıyorlar.” diye konuştu.

MÜSİLAJ BARSAK PARAZİTLERİ, AMİP TÜRÜ CANLILAR İÇERİYOR

Dr. Özer, “Yapılan incelemeler sonucunda, fitoplankton grupların, mikroalglerin ve mikroskobik bitkiciklerin aşırı çoğlamasıyla oluşan müsilajın içinde bazı barsak parazitleri, bazı amip türü canlılar, bazı mantarlar ve sayıca çok miktarda da Nocardia denilen bir bakteriye rastladılar. Müsilaj en büyük zararı, deniz suyu ile atmosferin baplantısı keserek ve oksijenin su altına inmesini engelleyerek aslında deniz içinde ve deniz altında yaşayan bitki/hayvan ve diğer canlılara vermektedir.” Diye konuştu.

TEMASI ZARARA YOL AÇABİLİR

“Temas edildiği taktirde insana da elbette zararı olur” diyen Dr. Songül Özer, şu uyarılarda bulundu:

“Daha çok yukarıda bahsettiğimiz mantarlara, parazitlere ve bakterilere bağlı olarak cilt lezyonları, temasa bağlı deride kızarıklıklar, döküntü benzeri cilt lezyonları oluşabilir. Allerjik yapılı ve hassas kişilerde kızarıklık ve alerjik döküntü şeklinde daha geniş cilt lezyonları oluşabilir. Şimdiye kadar, müsilaj ile ortaya çıkan bir solunum yolu ya da sindirim yolu hastalığı henüz saptanmadı. Ama incelemelere devam edilmesi ve araştırma sonuçlarının açıklanmasıyla, ilerde daha detaylı bilgilere sahip olabiliriz.”