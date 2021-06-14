Müsilaj komisyonu üyeleri bu hafta belirlenecek

TBMM'de, Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun nedenlerini araştırmak ve alınması gereken tedbirleri belirlemek için kurulan Meclis Araştırma Komisyonu, bu hafta üyelerini belirleyecek.

Başta Marmara Denizi olmak üzere denizlerdeki müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak, alınması gerek önlemlerin belirlenmesi için komisyon kurulmasına dair TBMM kararı, Resmi Gazete 'de yayımlandı.

AK Parti, CHP, MHP, İYİ Parti ve HDP’nin ortak önergesi ile kurulan komisyonda görev alacak üyeler, partiler tarafından perşembe gününe kadar bildirilecek. Komisyonun ilk toplantısını gelecek hafta yapması planlanıyor.