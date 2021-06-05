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Müsilaj ile ilgili flaş açıklama! Bakan duyurdu, yarın paylaşılacak
Marmara Denizi kıyılarını kaplayan, halk arasında "deniz salyası" olarak da bilinen "müsilaj", Anadolu Yakası'nda bazı bölgelerde görülmeye devam ediyor. Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, yaptığı açıklamada müsilaj sorunuyla ilgili eylem planını yarın paylaşacaklarını duyurdu.
Çevre ve Şehircilik Bakanı Murat Kurum, TRT Haber'de yaptığı açıklamada, müsilaj sorunuyla ilgili hazırlanan eylem planını yarın paylaşacaklarını duyurdu.