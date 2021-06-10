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Müsilaj için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu

10 Haziran 2021 Perşembe - 18:41 | Son Güncelleme : 10 06 2021 - 18:41

Marmara Denizi'nde ortaya çıkan müsilaj sorununun nedenlerinin araştırılarak alınması gereken tedbirlerin belirlenmesi için Meclis Araştırması Komisyonu kuruldu.


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Marmara Denizi müsilaj Meclis Araştırması
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