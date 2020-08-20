Uzman çavuş Musa Orhan’ın Siirt'te 18 yaşındaki İ.E'ye cinsel saldırısı bulunmasının ardından İ.E’nin hayatını kaybetmesi büyük bir tepkiye neden oldu. Tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İ.E'nin Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığı davada, Musa Orhan’ın çalıştığı kamu kurumu tarafından önce açığa alındı ardında, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiği ve tensiple birlikte şüphelinin tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmasının talep edildi. Peki, Musa Orhan tutuklandı mı? Musa Orhan olayı…

Batman’ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz günü intihar girişiminde bulunan, sonrasında uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığı ortaya çıkan 18 yaşındaki İ.E. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirince bir anda Türkiye’nin gündemine oturdu. Olayın sosyal medya platformu Twitter’da gündem olmasının ardından Musa Orhan hakkında tutuklama talep edildi. Musa Orhan tutuklandı mı? Musa Orhan olayının detayları…

MUSA ORHAN TUTUKLANDI MI?

Siirt 1. Ağır Ceza Mahkemesi, 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunmakla suçlanan Uzman Çavuş Musa Orhan hakkında tutuklamaya yönelik yakalama kararı çıkarılması ardından Musa Orhan, Siirt'te teslim oldu. Adliyeye gönderilen Musa Orhan, savcılık sorgusunun ardından tutuklanma talebiyle nöbetçi mahkemeye sevk edildi. Mahkemeye çıkarılan Orhan, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

MUSA ORHAN OLAYI

17 Temmuz'da Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan, "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmıştı. İpek Er'in hayatını kaybetmesinin ardından #MusaOrhanTutuklansın dün ve bugün sosyal medyada en çok paylaşılan etiket olmuştu.

Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı bugün yaptığı açıklamada, 27 Temmuz'da Orhan'ın tutuklanmasının talep edildiğini ve mahkeme kararının beklendiğini duyurmuştu. Başsavcılık ayrıca olayla ilgili olarak kamu davası açıldığını ve iddianame hazırlandığını açıkladı.

İpek Er, cinsel saldırıya uğradığını anlatan bir mektup bıraktıktan sonra geçen ay Batman'da intihar girişiminde bulunmuştu. Bir ay yoğun bakımda kalan Er, dün tedavi gördüğü Batman Bölge Devlet Hastanesi'nde hayatını kaybetmişti.

OLAYLARI MEKTUPTA YAZDI

İpek Er ve babası, 7 Temmuz'da Musa Orhan'dan şikayetçi olmuş. Orhan hakkında "nitelikli cinsel saldırı" suçundan soruşturma başlatılmış. Siirt Barosu ve Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, Siirt Sulh Ceza Hakimliği tarafından ifadesi alınan Orhan'ın 17 Temmuz'da "yurt dışı yasağı ve adli kontrol şartı" ile serbest bırakılmasına itiraz etti. İpek Er ise bir mektup bırakarak ailesinin evinde intihar girişiminde bulundu.

Er, mektubunda, Musa Orhan'la arasında geçenleri şöyle anlattı:

"Ben 18 yaşında köyde yaşıyorum. Musa Orhan hayallerimi, hayatımı, umutlarımı yıktı, beni kirletip dünyamı başıma yıktı. Benim canım acıyor dayanamıyorum. Beni kandırdı Musa Orhan. Arkadaşının evine götürdü. 1 gün bana dokunmasına izin vermedim. 2'nci gün zorla namusumu kirletti. Tecavüz etti. Beni tehdit etti. Eğer söylersem beni öldüreceğini söylüyordu. Artık öleceğim için korkmama gerek yok."