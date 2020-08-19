Musa Orhan olayı nedir? Musa Orhan davası…

Uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılan ve ardından intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E. 16 Temmuz’dan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Siirt Barosu, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybeden 18 yaşındaki İ.E'nin şüpheli Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya uğradığı iddiasına ilişkin, Musa Orhan’ın çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alındığını, Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca iddianame düzenlendiğini ve tensiple birlikte şüphelinin tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılmasının talep edildiğini bildirdi. Peki Musa Orhan olayı nedir? İşte Musa Orhan davası…

Batman’ın Beşiri ilçesinde 16 Temmuz günü intihar girişiminde bulunan, sonrasında ise uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya maruz bırakıldığı ortaya çıkan 18 yaşındaki İ.E. tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. Söz konusu olayın sosyal medya platformu Twitter’da gündem olması Musa Orhan olayı ve Musa Orhan davasının araştırılmasına neden oldu. Musa Orhan olayı…

MUSA ORHAN OLAYI NEDİR?

Uzman çavuş Musa Orhan tarafından cinsel saldırıya maruz bırakılan ve ardından intihar girişiminde bulunan 18 yaşındaki İ.E. 16 Temmuz’dan bu yana tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirdi. İ.E. intihar girişimi sonrasında kaldırıldığı hastanede yaşam mücadelesini verirken, İ.E’nin bıraktığı mektubunda cinsel saldırıya maruz bırakıldığını anlattığı, ailesinin şikayeti ile aynı gün gözaltına alınan uzman çavuş Orhan'ın ise ifadesinde, İ.E. ile herhangi bir cinsel birliktelik yaşamadıklarını ileri sürdüğü öğrenilmişti.

Orhan daha sonra cinsel saldırıyı doğrulayan Adli Tıp Raporu gösterilmesi üzerine bu kez İ.E. ile Siirt’te buluştuklarını ve kendisinin “alkollü” olduğunu söylemişti.

Soruşturma dosyasına “gizlilik” kararı getirilen uzman çavuş, "nitelikli cinsel istismar" suçundan sevk edildiği Siirt Nöbetçi Sulh Ceza Hakimliği’nce adli kontrol tedbiriyle serbest bırakılmıştı.

İ.E.'nin ailesi ise, hukuki destek alabilmek için İnsan Hakları Derneği (İHD) Batman Şubesi'ne başvurdu. Ailenin talebi üzerine dernek tarafından Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı’na, Milli Savunma Bakanlığı’na ve TBMM İnsan Hakları Komisyonu’na başvuruda bulunarak soruşturma ve olay hakkında bilgi alma talebinde bulundu.

HDP Batman Milletvekili Feleknas Uca ise, uzman çavuşun serbest bırakılmasını Adalet Bakanı Abdülhamit Gül tarafından yanıtlanmasını istediği soru önergesi ile Meclis gündemine taşıdı.

Soruşturma kapsamında Musa Orhan hakkında düzenlenen iddianame ise Siirt Ağır Ceza Mahkemesi tarafından başsavcılığa iade edilmişti. Başsavcılık, mahkemenin verdiği karara karşı itirazda bulundu. Hâlâ serbest olan Musa Orhan'ın açığa alındığı öğrenildi.

SOSYAL MEDYADA TT OLDU

İ.E.'nin yaşamını yitirmesinin ardından Musa Orhan'ın hâlâ serbest olması sosyal medyada tepki çekti. "#MusaOrhanTutuklansın" etiketi kısa sürede Twitter'ın gündeminde 1. sıraya yerleşti.

SİİRT BAROSU AÇIKLAMA YAPTI!

Barodan yapılan açıklamada, konuyla ilgili Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca nitelikli cinsel saldırı suçundan soruşturma başlatıldığı anımsatıldı.

Alınan mağdur beyanı ve dosya kapsamına giren adli tıp raporu üzerine şüpheli M.O'nun 16 Temmuz 2020'de saat 14.00 sıralarında alınan gözaltı kararına istinaden mevcutlu olarak 17 Temmuz 2020'de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığında hazır edildiği kaydedilen açıklamada, şüphelinin tutuklama talebiyle Siirt Sulh Ceza Hakimliğine sevk edildiği aktarıldı.

Siirt Sulh Ceza Hakimliğince sorgulaması yapılan M.O'nun adli kontrol altına alınarak yurt dışına çıkışının yasaklanmasına karar verildiği ve serbest bırakıldığı belirtilen açıklamada, "Bu karara hem baromuz hem de Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yapılan itiraz reddedilmiştir. Bu karara karşı Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı ve Siirt Barosu Başkanlığı tarafından Şırnak Sulh Ceza Hakimliği nezdinde itirazda bulunulmuş, bu itiraz da reddedilmiştir. Sonraki aşamada soruşturma dosyası, baromuz ve baromuza bağlı Kadın Hakları Komisyonu tarafından yakından takip edilmiştir." denildi.

"Nitekim, yürütülen soruşturma kapsamında adı geçen şüpheli, çalıştığı kamu kurumu tarafından açığa alınmıştır. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığınca yürütülen soruşturma kapsamında iddianame düzenlenmiş ve tensiple birlikte adı geçen şüpheli M.O'nun tutuklanması istemiyle Siirt Ağır Ceza Mahkemesinde kamu davası açılması talep edilmiştir." ifadelerine yer verilen açıklamada, Siirt Barosu ve Siirt Barosu Kadın Hakları Komisyonu tarafından da ayrıca tensiple birlikte tutuklama kararının verilmesi için Siirt Ağır Ceza Mahkemesine dilekçe verildiği kaydedildi.

Açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Bunun üzerine Ağır Ceza Mahkemesi tarafından iddianamenin iadesi kararı verilmiştir. Siirt Cumhuriyet Başsavcılığı, mahkemece verilen iddianamenin iadesi kararına karşı itirazda bulunmuş olup, bu hususta bir karar verilmesi beklenmektedir.

Soruşturmanın başından beri Siirt Barosu Başkanlığı ve Kadın Hakları Komisyonu olarak hem hukuki destek hem de mağdurun sağlık durumu ile ilgili olarak ailesiyle dayanışma içerisinde bulunarak, sürecin doğru bir şekilde yönetilmesi sağlanmaya çalışılmıştır. 18 Ağustos'ta mağdur İ.E. tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetmiştir. Yaşam mücadelesini kaybeden İ.E'ye Allah'tan rahmet, kederli ailesine başsağlığı dileriz. Kızımız ve ailesinin yaşadığı mağduriyetle ilgili hukuki sürecin başından beri müdahil olan baromuz, bundan sonraki süreçlerde de ailenin yanında olarak soruşturmanın takipçisi olacak."