Batman'da intihar eden 18 yaşındaki İpek Er'e cinsel saldırıda bulunduğu iddia edilen Uzman Çavuş Musa Orhan memurluktan atıldı. Kararı İçişleri Bakanlığı duyurdu. İçişleri Bakanlığı “Nitelikli cinsel saldırı” suçundan hakkında kovuşturma yürütülen Musa Orhan isimli şahıs, İçişleri Bakanlığı Yüksek Disiplin Kurulunun 31.08.2020 tarihli “Devlet memurluğundan çıkarma” cezası verilmesi kararıyla Jandarma Genel Komutanlığından ihraç edilmiştir" açıklaması yaptı. Siirt Valiliğinin 16 Temmuz 2020 tarihli oluru ile görevinden uzaklaştırılmıştı" açıklaması yaptı.

Batman’da uzman çavuş Musa Orhan’ın tecavüz ettiği İ.E. (18), intihara kalkışmış ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitirmişti. İ.E’nin suç duyurusunun ardından gözaltına alınıp serbest bırakılan Musa Orhan, genç kızın ölümünün ardından gelen tepkiler üzerine tutuklanmış, 7 gün sonra tahliye edilmişti. İ.E.'ye cinsel saldırıda bulunduğu ve intihara sürüklediği iddia edilen Musa Orhan'ın arkadaşlarıyla olan mesajlarında da cinsel saldırıyı alenen itiraf ettiği görülüyordu. Mesajlarda Orhan'ın Naptın gardaş kıza’, ’15 gündür a… koydum gardaş usandım vallaha’, ‘Yuh gardaşım sakın başını yakma’, ‘Sıkıntı yok almazlar daha önce de deneyimim var gardaşım’, ‘Bir ara bana da getir’, ‘Bakarız’, ‘Hadi lan naz yapma." görülüyor.

Olayın ilk ortaya çıktığı anda ifadesi alınarak serbest bırakılan daha sonra gelen tepkiler üzerine ‘Nitelikli cinsel istismar’ suçundan tutuklanan Orhan, 1 hafta sonra ‘Kaçma şüphesi bulunmama’ gerekçesiyle serbest bırakılmıştı.