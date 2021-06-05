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Musa Eroğlu bağlamasını satıyor

05 Haziran 2021 Cumartesi - 9:44 | Son Güncelleme : 05 06 2021 - 9:44

Sanatçı Musa Eroğlu, pandemi döneminde para kazanamayan sahne emekçilerini unutmadı.


Musa Eroğlu, meslektaşlarının faturalarını ödeyebilmesi için bağlamasını satışa çıkardı. Eroğlu, yüksek fiyat veren kişiye enstrümanı vererek, müzisyenlerin faturasını ödemesine yardımcı olacak.
 
Usta sanatçıya, binlerce kişiden tebrik mesajı yağdı.
 

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Musa Eroğlu Sanatçı bağlama
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