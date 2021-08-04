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Musa Avsever kimdir? Orgeneral Musa Avsever nereli, kaç yaşında, özgeçmişi? 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever

04 Ağustos 2021 Çarşamba - 15:59 | Son Güncelleme : 04 08 2021 - 15:59

Yüksek Askeri Şura kararıyla Kara Kuvvetleri Komutanlığına Orgeneral Musa Avsever atandı. Musa Avsever kimdir? Orgeneral Musa Avsever nereli, kaç yaşında, özgeçmişi? 1. Ordu Komutanı Orgeneral Musa Avsever’in hayatı hakkında merak edilenler…


Orgeneral Musa Avsever’in yeni görevi belli oldu. Yüksek Askeri Şura (YAŞ) bugün Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başkanlığında toplandı. Beştepe'deki basına kapalı toplantı yaklaşık 2 saat sürdü. Toplantıda albay ve generallerin terfileri ele alındı. YAŞ'ta alınan kararlar Cumhurbaşkanı Erdoğan tarafından onaylandı.  Onaylanan kararları Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü İbrahim Kalın açıkladı. Yeni Kara Kuvvetleri Komutanı Org. Musa Avsever oldu.

Musa Avsever kimdir?

Musa Avsever 7 Kasım 1957 tarihinde Konya'nın Halkapınar ilçesine bağlı Nernek köyünde doğdu. 1. Ordu Komutanı olarak görev yapan Avsever 2003'te tuğgeneral, 2007'de tümgeneral, 2012'de korgeneral rütbesine terfi etti.

15 Temmuz darbe girişimi sonrasında 28 Temmuz 2016 tarihinde yapılan Yüksek Askerî Şûra toplantısında orgeneralliğe terfi etti ve 1. Ordu Komutanlığına getirildi.

 

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