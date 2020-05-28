MUŞ TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 – MUŞ TOKİ çekilişi sonuçlandı mı? İşte TOKİ Muş kura sonuçları…

TOKİ Muş kura sonuçları bugün belli olacak. Corona virüsü nedeniyle uzun bir süredir yapılmayan TOKİ çekilişleri bugün Muş iliyle devam ediyor. 100 bin sosyal konut projesi kapsamında TOKİ Muş 2020 kuraları bugün saat 14.00’de başlıyor. 2+1 280, 3+1 120 konutun hak sahibi olarak belirlenecek Muş TOKİ çekilişi internet üzerinden TOKİ’nin sosyal medya hesapları üzerinden canlı izlenecek. Peki, Muş TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl ve nereden sorgulanır? İşte Muş TOKİ sonuçları 2020…

Muş TOKİ çekilişi TOKİ 100 bin sosyal konuş projesinde başvurusu kabul edilenler tarafından merak ediliyor. Muş TOKİ 2020 kura çekilişi, corona virüsü nedeniyle verilen aranın ardından sabırsızlıkla bekleniyordu. TOKİ Muş 2020 kurası bugün saat 14.00’de çekilerek, 2+1 280, 3+1 120 konutun hak sahibi belirlenecek. TOKİ Muş kura sonuçları internet üzerinden canlı olarak takip edilebilecek. Peki, Muş TOKİ kura sonuçları isim listesi 2020 nasıl öğrenilir? Muş TOKİ sonuçları 2020…

TOKİ MUŞ 2020 CANLI İZLEME LİNKİ

100 bin sosyal konut projesi kapsamında Muş kuraları bugün saat 14.00’de başlıyor. Kura çekimi TOKİ'nin Facebook sayfasında canlı olarak yayınlanacak. 28 Mayıs Perşembe günü saat 14.00'de başlayacak olan TOKİ kura çekilişi canlı yayın sonraki sayfa üzerinden izlenebilecek. TOKİ kura sonuçları da kura çekilişi işleminin tamamlanmasının ardından E-Devlet sistemi üzerinden öğrenilebilecek.

MUŞ KURA ÇEKİLİŞİ CANLI İZLE

MUŞ KURA SONUÇLARI NASIL ÖĞRENİLİR?

Muş TOKİ konut projesi için olacak kura çekiliş işlemleri; 2+1 280, 3+1 120 konut için başvuruda bulunmuş vatandaşlar için hak sahipleri belirlenecek. Kura çekilişi sonuçları aşağıdaki linkten sorgulanabilecek.

MUŞ TOKİ KURA SONUÇLARI İSİM LİSTESİ SORGULAMA