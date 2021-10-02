Muş'ta toplantı ve gösteri yürüyüşleri 15 gün süreyle yasaklandı

Valilikten yapılan açıklamada, güvenlik güçlerinin terör örgütlerine karşı başarılı operasyonlarının ülke geneli ve sınır dışında devam ettiği belirtildi.

Terör örgütlerine müzahir kesimlerce operasyonlar bahane edilerek toplantı ve gösteri yürüyüşlerinin yapılabileceği, bu etkinliklerin provoke edilerek şiddet hareketleri ve propagandaya dönüşebileceği aktarılan açıklamada, halkın yoğun yaşadığı yerler hedef seçilerek düzenlenecek sansasyonel eylemlerle kamu düzeni ile insanların can ve mal güvenliğinin tehlikeye düşürülebileceğinin değerlendirildiği belirtildi.

Yasa dışı örgütler ve uzantılarınca çeşitli sosyal medya platformlarında ülke genelinde eylem çağrılarının yapıldığı belirtilen açıklamada, şunlar kaydedildi: