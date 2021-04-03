İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilaç kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Polis ekipleri, araçta, piyasa değeri 150 bin lira olan 50 kutu botoks serumu ele geçirdi. Operasyon kapsamında, 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı.
- Haberler »
- Gündem Haberleri »
- Muş'ta ele geçirildi! Piyasa değeri 150 bin lira, 50 kutu...
Muş'ta ele geçirildi! Piyasa değeri 150 bin lira, 50 kutu...
Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) | 03 Nisan 2021 Cumartesi - 16:46 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 16:46