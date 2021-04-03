03 Nisan 2021 Cumartesi
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.430 0.25 EURO 9,6010 0.11
USD 8,1520 0.57 ALTIN 454,990 0.89
CANLI BORSA
TÜMÜ

Muş'ta ele geçirildi! Piyasa değeri 150 bin lira, 50 kutu...

Muhammed Sami MARAL/MUŞ, (DHA) |  03 Nisan 2021 Cumartesi - 16:46 | Son Güncelleme : 03 04 2021 - 16:46

Muş'ta, polis ekiplerince şüphe üzerine durdurulup, arama yapılan araçta, piyasa değeri 150 bin lira olan 50 kutu botoks serumu ele geçirildi.


İl Emniyet Müdürlüğü tarafından ilaç kaçakçılığını önlemeye yönelik düzenlenen operasyonda, şüphe üzerine durdurulan araçta arama yapıldı. Polis ekipleri, araçta, piyasa değeri 150 bin lira olan 50 kutu botoks serumu ele geçirdi. Operasyon kapsamında, 2 kişi hakkında soruşturma başlatıldı. 
 
 

ETİKETLER

Muş botoks botoks serumu
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.