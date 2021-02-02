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Muş'ta 4 büyüklüğünde deprem!

02 Şubat 2021 Salı - 9:50 | Son Güncelleme : 02 02 2021 - 10:05

Muş Mescitli'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken AFAD ise 3.8 olarak duyurdu.


Kandilli'den alınan bilgiye göre Muş'ta saat 09.35'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. 
 
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği 6,9 kilometre olarak açıklandı.
 

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