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Muş'ta 4 büyüklüğünde deprem!
Muş'ta 4 büyüklüğünde deprem!
02 Şubat 2021 Salı - 9:50
| Son Güncelleme : 02 02 2021 - 10:05
Muş Mescitli'de 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi. Kandilli depremin büyüklüğünü 4 olarak açıklarken AFAD ise 3.8 olarak duyurdu.
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Kandilli'den alınan bilgiye göre
Muş
'ta saat 09.35'te 4 büyüklüğünde bir deprem meydana geldi.
AFAD ise depremin büyüklüğünü 3.8 olarak duyurdu. Depremin derinliği 6,9 kilometre olarak açıklandı.
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