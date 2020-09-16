Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 17.48'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
Muş ve çevre ilçelerde hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle, kısa süreli panik yaşandı. Depremin derinliği 16 km olarak açıklandı.
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Muş’un Korkut ilçesinde saat 17.48’de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.
Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." dedi.