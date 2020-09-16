16 Eylül 2020 Çarşamba
İSTANBUL 
10°C / 7°C
GALERİ VİDEO
BIST 1.107 -0.37 EURO 8,8910 0.17
USD 7,5070 0.23 ALTIN 474,720 0.84
CANLI BORSA
TÜMÜ

Muş'ta 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi

16 Eylül 2020 Çarşamba - 17:56 | Son Güncelleme : 16 09 2020 - 18:18

Son dakika... Muş'ta bugün saat 17.48'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.


Afet ve Acil Durum Yönetimi Başkanlığının (AFAD) internet sitesinde yer alan bilgiye göre, bugün saat 17.48'de merkez üssü Korkut ilçesi olan 4.7 büyüklüğünde deprem meydana geldi.
 
Muş ve çevre ilçelerde hissedilen deprem vatandaşları korkuttu. Deprem nedeniyle, kısa süreli panik yaşandı. Depremin derinliği 16 km olarak açıklandı.
 
BAKAN SOYLU'DAN AÇIKLAMA
 
İçişleri Bakanı Süleyman Soylu yaptığı açıklamada, "Muş’un Korkut ilçesinde saat 17.48’de 4,7 büyüklüğünde gerçekleşen depremde valiliğimizden aldığımız bilgiler çerçevesinde hasara yönelik ihbar yok.
 
Taramalara AFAD ekipleri ve Jandarmamız tarafından devam ediliyor." dedi.

 
 

ETİKETLER

Muş deprem muş deprem son depremler en son deprem son dakika
©Copyright 2016 Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.