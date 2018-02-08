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Mursi'nin yeğenine 5 yıl hapis

AA |  08 Şubat 2018 Perşembe - 15:43 | Son Güncelleme : 08 02 2018 - 15:43

Mısır'daki temyiz mahkemesi, ülkenin seçilmiş ilk Cumhurbaşkanı Muhammed Mursi'nin erkek kardeşinin oğlu hakkında verilen 5 yıl hapis cezasını onadı.


Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zekazik polis merkezine  baskın girişiminde bulundukları gerekçesiyle haklarında verilen 5 yıl hapis ve 5  yıl polis gözetiminde kalma cezasını temyize taşıyan Mursi'nin yeğeni Muhammed  Said ve 11 sanık bugün hakim karşına çıktı.
 
Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında verilen 5 yıl hapis ve 5 yıl polis  gözetiminde kalma cezasının temyiz talebini reddetti.
 
Söz konusu kararın temyiz yolunun kapalı olduğu ifade edildi.
 
 
Mahkeme ayrıca, Muhammed Said hakkında, hakime hakaret suçlamasıyla  verilen 1 yıl hapis cezası kararının bozulması ve yeniden yargılanması yönünde  karar verdi. 
 
Sanıklar Mart 2014'te Zekazik kentinde gözaltına alınmıştı.
 
 
  
 
 

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