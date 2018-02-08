Mursi'nin yeğenine 5 yıl hapis

Yargı kaynaklarından alınan bilgiye göre, Zekazik polis merkezine baskın girişiminde bulundukları gerekçesiyle haklarında verilen 5 yıl hapis ve 5 yıl polis gözetiminde kalma cezasını temyize taşıyan Mursi'nin yeğeni Muhammed Said ve 11 sanık bugün hakim karşına çıktı.

Mahkeme heyeti, sanıklar hakkında verilen 5 yıl hapis ve 5 yıl polis gözetiminde kalma cezasının temyiz talebini reddetti.

Söz konusu kararın temyiz yolunun kapalı olduğu ifade edildi.

Mahkeme ayrıca, Muhammed Said hakkında, hakime hakaret suçlamasıyla verilen 1 yıl hapis cezası kararının bozulması ve yeniden yargılanması yönünde karar verdi.

Sanıklar Mart 2014'te Zekazik kentinde gözaltına alınmıştı.