Murda yeni doğan bebeğinin vefat ettiğini duyurdu! 'Sen her zaman benimlesin'

Nerden başlayıp ne diyeceğimi aslında bilmiyorum. Güzel kızım benim sen artık bizim koruyucu meleğimizsin. Sebebini ve anlamını bilmiyorum daha ama Allah'ımın demek ki sana ihtiyacı vardı ve seni yanına aldı.

Üzgünüm kızım. Çok üzgünüm. Kalbim ve ruhum ağlıyor her gün. Son nefesini yanımızda verdin, huzur içinde gittin ve gidişinle benden de bir parça götürdüm yanında.

Benim için senden önceki hayatım vardı ve şimdi sensiz, senden sonraki hayat başladı. Nasıl yapacağımı bilmiyorum. Hayat nasıl devam etmeli şimdi?