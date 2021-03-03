Murat Yıldırım isyan etti! 'O hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti'

Şu sıralar Ramo dizi sinde Esra Bilgiç ile başrolü paylaşan Murat Yıldırım eşine hakaret eden fanlarını uyardı.

Dizide 'Ramo' karakterine hayat veren Murat Yıldırım 'Sibel' karakterini canlandıran Esra Bilgiç ile senaryo gereği aşk yaşıyor. Dizinin fanları, Yıldırım’ın eşi İman Elbani'ye "Rambel aşına engel olma, aradan çık" deyip hakaret yağdırdı. Eşine yapılan hakaret dolu mesajlar ünlü oyuncuyu çileden çıkardı. Sosyal medya hesabından dizinin fanlarını uyaran Yıldırım şu mesajı paylaştı:

Normalde sosyal medyayı fazla takip etmediğimi siz de bilirsiniz ama bu benim dahi rahatsız olacağım boyutlara geldiği için yazıyorum... Rambel adı altında eşime hakaretler yağdıran bana emir kipleri ile mesajlar atanlar, o hakaret ettiğiniz kadın 5 kez bebek kaybetti ve bunlardan birinde bu dizi için başrol kadın ismi baktığımız sırada Esra'yı önerdi ve kimyamızın uyacağını söyledi. Benim de kanal ve yapıma iletmem sonucunda eşimin haklı olduğunu gördük. Bu bir dizi ve en profesyonel halimizle duruşumuza da devam edeceğiz. Bunları yazdım belki içinde biraz öğretici bir şeyler bulursunuz diye; "Hiçbir şey dışarıdan göründüğü gibi değildir". Bu durumdan ne ben mutluyum ne de Esra ki sizi daha önce uyardı. Umarım sonlanır, sağlıcakla.