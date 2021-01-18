Murat Yıldırım'dan eşi Iman Elbani'ye jest!

IMAN ELBANİ'DEN MURAT YILDIIRM'A: KALBİM

Murat Yıldırım, Instagram'dan "İyi pazarlar" notuyla yaptığı paylaşıma, eşinin "My Heart" (Kalbim) yorumunu yazarak kalp emojisi koyması hayranlarını mest etti. Iman Elbani ise eşi ile çekildiği kar pozunu, "Kışın soğuğundan kalbinin sıcaklığına sığındım" notuyla yayınladı.