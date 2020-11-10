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Murat Övüç'ün villasına hırsız girdi! 147 bin dolar...

Murat Övüç'ün villasına hırsız girdi! 147 bin dolar... Silivri'deki bulunan villasına 7 Kasım Cumartesi günü 21.40'ta gelen Murat Övüç, verandadaki kapının açık olduğunu fark etti.
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