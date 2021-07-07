Murat Övüç isyan etti: Paramızı vermediler!

Paylaşımlarıyla adından sık sık söz ettiren sosyal medya fenomeni ve şarkıcı Murat Övüç, Bursa'da yapılan düğünde sahneye çıktı. Instagram'da bir video paylaşan Övüç, düğünde parasının ödenmediğini, hatta tehdit edildiğini iddia etti.

Murat Övüç, koronavirüs tedbirleri kapsamında getirilen kısıtlamaların 1 Temmuz 'dan itibaren kaldırılmasının ardından Bursa 'da bir düğünde sahne adı.

'SAHNEYE ÇIKMAZSAN BURADAN CESEDİN ÇIKAR'

Övüç, ekibinin ve kendisinin parasının ödenmediğini hatta tehdit edildiğini ileri sürdü. Fenomen, Instagram hesabından video paylaşarak yaşadıklarını anlattı.

Murat Övüç'ün açıklamaları şöyle:

"Dün Bursa Mustafakemalpaşa'da bir düğüne katıldık ama paramızı vermediler. Hadi beni boş ver paraya ihtiyacım yok ama bari sazcıların parasını verseydiniz. Bir de beni darp ettiler. Ayıp! Paramızı verin, yoksa her türlü almasını bilirim. Müzisyenlerin ve benim para verilmediği için sahneye çıkmak istemedim. 'Hayır gidemezsin. Gidersen senin buradan cesedin çıkar' dediler. Çıktım aslanlar gibi okudum ama paramızı vermediler."

'BU HUKUKİ BİR İŞLEM'

Düğün sonrası karakola gittiğini ancak oradan da beklediği cevabı alamadığını belirten sosyal medya fenomeni, "Karakola gittim ve durumu anlattı. Onlar da 'Bu hukuki bir işlem avukatınız halletsin' dediler. Karakoldan da bizi tıpış tıpış gönderdiler" ifadelerini kullandı.