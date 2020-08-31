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Murat Övüç'e tokat! Eski basketçi...
Sosyal medya fenomeni Murat Övüç, geçtiğimiz günlerde Yeşim Salkım'a küfür etmiş, olay mahkemeye taşınmıştı. Övüç'ün, bu kez de yakın arkadaşı Seyhan Soylu ile kavga ettiği iddia edildi. Fenerbahçe'nin eski basketbolcusu Zaza Enden, Marmaris'te tatil yapan Murat Övüç'e tokat attı. Görüntülerde "O benim ablam, küfür etmedim' diyen Murat Övüç'ün o anları sosyal medyada gündem olurken, flaş bir açıklama da geldi.
Eski basketbolcu Zaza Enden, sosyal medya fenomeni Murat Övüç'e tokat attı. İkili arasında arasında yaşanan o anlar gündeme bomba gibi düştü.