Murat Ongun kimdir? İBB Sözcüsü Murat Ongun’un biyografisi…

Ekrem İmamoğlu'nun yıllardır basın danışmanlığını yapan ve son olarak İBB sözcüsü olarak atanan Murat Ongun kimdir, kaç yaşındadır?

MURAT ONGUN KİMDİR?

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun uzun yıllar kurumsal iletişim danışmanlığını yapan Murat Ongun Ekrem İmamoğlu'nun İstanbul Belediye Başkanı olmasının ardından İBB sözcüsü olarak atandıç

45 yaşında olan Ongun uzun yıllar medya sektöründe muhabir, anchorman ve yönetici olarak görevler üstlenmiştir.

En başarılı olduğu yıllar Habetürk TV'nin Genel Yayın Yönetmen Yardımcısı ve haber spikeri olarak çalıştığı yıllardır. Habertürk'ün satılmasının ardından kanal ile yolları ayrılan ve kendi haber sitesini kurarak yola devam eden Murat Ongun, beklediği gelişmeyi görememesi üzerine internet medyasını kapatma kararı aldı.

Murat Ongun bunun dışında, bir süre Cem TV Genel Müdürlüğü de yaptı ve Star TV'de Uğur Dündar yönetiminde de çalışmış bir gazeteci olarak adından söz ettirdi.

Murat Ongun, 2014 yılında, Beylikdüzü Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun basın danışmanı olarak, kurumsal iletişim alanına geçiş yapmıştı. O dönemlerde Murat Ongun kendisini şu şekilde anlatmıştı:

"1996'da Ankara'da televizyon haberciliğine başladım. Show Tv Ankara'dan Star Haber İstanbul'a 1998'de transfer oldum. 98'den 2008 yılına kadar Star-Atv ve Habertürk Tv'de muhabirlikten anchormanliğe yükseldim. Televizyon idarecisi olarak yönetimde görev aldım. 2008'de kendi isteğimle ayrıldım. 2009-2010 yılları arasında yaziisleri.com internet sitesini kurdum. 2010'da Cem Tv Genel Müdürü oldum. 2012'de Cnn Türk'te yayınlanan Sanayi Rotası programını 2014'e kadar sundum. 2014 yılından beri Ekrem İmamoğlu'na danışmanlık yapıyorum."

İBB SÖZCÜSÜ OLARAK ATANDI

Murat Ongun son olarak İBB sözcüsü olarak görevlendirildi.