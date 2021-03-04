Murat Karayılan İHA’lardan kurtulmak için beyaz entari giyiyor

Kuzey Irak'ta MİT ve TSK'nın gerçekleştirdiği nokta operasyonlarla aralarında Ali Haydar Kaytan gibi PKK'nın kurucu isimlerinin de yer aldığı çok sayıda üst düzey teröristin öldürülmesi elebaşı Murat Karayılan'ı da korkuttu.

Kuzey Irak 'taki Gara Dağı'ndan kaçarak Habur Sınır Kapısı'nda güvenlik güçlerine teslim olan PKK 'nın sözde özel güç sorumlusu A.D. (34) önemli açıklamalarda bulundu.

'SÜREKLİ YÜZÜNÜ KAPATIYOR'

Sabah gazetesinden Özgür Cebe'nin haberine göre, örgütten kaçabilmek için MİT'in internet sitesi üzerinden kendini ihbar ettiğini anlatan A.D. şunları anlattı: "Karayılan bir yere giderken, İHA ve SİHA'lardan kurtulmak için, Arapların yerel kıyafeti olan beyaz entari giyip sarık takıyor. Dikkat çekmemek için kalabalık korumayla gezmiyor. Yanına en güvenliği 3 kişiyi alıyor. Suikast girişimine karşı yüzünü sürekli kapatıyor."