Menajer Selma Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.
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- Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti!
Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti!
06 Kasım 2020 Cuma - 15:13 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 15:14