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Murat Göğebakan’ın eski eşi Sema Bekmez vefat etti!

06 Kasım 2020 Cuma - 15:13 | Son Güncelleme : 06 11 2020 - 15:14

Merhum şarkıcı Murat Murat Göğebakan'ın eski eşi Sema Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.


Menajer Selma Bekmez bu sabah hayatını kaybetti. Acı haberi sosyal medyadan duyuran Esra Sönmezer, 'Canım kadar sevdiğim, menajerim ve arkadaşım Sema Bekmez ansızın hakkın rahmetine kavuşmuştur. Sevenlerini Ulus'ta hastaneye bekliyorum' mesajını paylaştı. 51 yaşındaki Bekmez’in şeker komasına girerek yaşamını yitirdiği öğrenildi.
 

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