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Murat Evgin paylaştı: Çocukluğumdan Şener ağabey ile bir anı
Müzisyen Murat Evgin, Türk sinemasının efsane isimlerinden Şener Şen ile birlikte çekilen eski bir fotoğrafını, "Çocukluğumdan Şener ağabey ile bir anı... O sadece Türkiye'nin değil, dünyanın sayılı yeteneklerinden biri..." sözleriyle paylaştı.
Ünlü müzisyen Murat Evgin, pandemi sürecinde sıkı bir sosyal medya kullanıcısı oldu. Evgin, yıllar önce Türk sinemasının usta ismi Şener Şen ile birlikte çekilen fotoğrafını yayınladı.