Gazetevatan.com » Magazin » Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş yine yakalandı!
Murat Dalkılıç ve Sitare Akbaş yine yakalandı!
Şarkıcı Murat Dalkılıç'ın uzun süredir eski sevgilisi Hande Erçel'in arkadaşı Sitare Akbaş ile aşk yaşadığı iddia ediliyordu. Geçtiğimiz haftalarda aşk iddialarına sert çıkan Murat Dalkılıç ile oyuncu Sitare Akbaş’ın ilişkisi, Alaçatı gecelerinde tescillendi.
Geçtiğimiz yıl oyuncu Hande Erçel ile ilişkilerini noktalayan Murat Dalkılıç’ın, eski sevgilisiyle aynı dizide oynayan Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açması dikkat çekti.
Geçtiğimiz yıl oyuncu Hande Erçel ile ilişkilerini noktalayan Murat Dalkılıç’ın, eski sevgilisiyle aynı dizide oynayan Sitare Akbaş ile yeni bir aşka yelken açması dikkat çekti.